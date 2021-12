Stiri pe aceeasi tema

- Ședința ordinara din luna decembrie a Consiliului Județean Iași, desfașurata in Aula Bibliotecii Centrale Universitare, a inceput cu un moment de reculegere in memoria celor care, in decembrie 1989, s-au jertfit pentru libertate. A urmat un spectacol de colinde și obiceiuri tradiționale de iarna susținut…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia iși schimba sediul: Unde se va desfașura programul cu publicul Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia iși schimba sediul: Unde se va desfașura programul cu publicul Serviciul Public Comunitar Local de…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…

- In ședința Consiliului Județean, de ieri, au fost facute mai multe rectificari bugetare la mai multe instituții județene, dar și in ceea ce privește bugetul propriu al CJ Dolj. Au fost suplimentate listele de investiții, astfel incat cladirile aflate pe terenul Stadionului Tineretului sa fie demolate…

- Primaria municipiului Piatra-Neamț a scos la licitație publica, joi, 21 octombrie serviciile de mentenanța pentru 3 lifturi și 7 scari rulante din incinta cladirii Mall Forum Center. Pentru intreținerea și repunerea in funcțiune a scarilor, municipalitatea pune la bataie, din fonduri bugetare, suma…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…