- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost prins in flagrant de polițiști, in timp ce fura telefonul unei femei, cand urcau intr-un mijloc de transport in comun. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei.

- Rușii au bombardat din greșeala doua sate din Rusia, susține Ministerul Apararii din Marea Britanie. Este al patrulea incident de acest tip din ultima luna, mai anunța britanicii, potrivit Sky News.Rușii și-au bombardat accidental propriul teritoriu pentru a patra oara intr-o luna, indicand probabil…

- La data de 16 ianuarie 2024, o escorta a Politiei Romane a adus in tara o persoana, care avea emis pe numele ei un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Potrivit Politiei Romane, un barbat, de 51 de ani, care era condamnat la un an si 3 luni de inchisoare, pentru ultraj si distrugere, a fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu colegii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au facut ieri o descoperire mai putin obisnuita. Astfel, in bagajele unei femei au gasit nu mai putin de 45 de flori de mina susceptibile…

- Carnea de pui poate fi contaminata cu bacterii periculoase precum Salmonella, Campylobacter și Clostridium perfringens. Acestea sunt distruse in momentul in care carnea este gatita, insa daca alegi sa o speli, ele pot ajunge pe alte obiecte folosite in bucatarie, precum tocator, chiuveta, cuțit ori…

- "Last Christmas" al duo-ului Wham!, compus și produs de George Michael, a revenit pe primul loc in topurile festive din Marea Britanie. Piesa, care a fost inițial devansata de "Do They Know It's Christmas?" a trupei Band Aid in 1984, a devenit numarul unu de Craciun dupa 39 de ani.Hit-ul lui George…

- Patru ofițeri de poliție au fost raniți și 39 de persoane au fost arestate pe fondul unor „scene dezgustatoare și extrem de periculoase”, inaintea meciului dintre Aston Villa și Legia Varșovia, scrie Sky News.Poliția din West Midlands a declarat ca fanii echipei poloneze nu au fost lasați sa intre…

- Laurențiu Lacatușu s-a trezit ca este implicat in cazul morții lui Adrian Kreiner fara ca macar sa știe. Tanarul susține ca a fost incatușat și batut pe nedrept de oamenii legii, care l-au confundat și au spus ca el este cel de-al treilea criminal al afaceristului din Sibiu. In prezent, barbatul spune…