Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Australia și Marea Britanie, membre ale alianței geopolitice AUKUS, au emis luni la Londra o declarație comuna privind demararea consultarilor pentru includerea Japoniei in proiectele celui de-al doilea pilon al acestui parteneriat impotriva Chinei. Ca reacție, guvernul de la Tokyo…

- Femeia s-a folosit de o eroare dintr-o lege si a divortat de sotul ei de 11 ori. A vrut s-o faca si a 12-a oara, dar judecatorii au considerat ca a profitat destul. Potrivit Krone, o femeie din Austria a carei identitate nu a fost dezvaluita, a ramas vaduva in 1981, prin divort. In 1982 s-a recasatorit,…

- Femeia s-a folosit de o eroare dintr-o lege si a divortat de sotul ei de 11 ori. A vrut s-o faca si a 12-a oara, dar judecatorii au considerat ca a profitat destul.Potrivit Krone, o femeie din Austria a carei identitate nu a fost dezvaluita, a ramas vaduva in 1981, prin divort.

- Multe gospodine aleg sa foloseasca apa fierbinte de la robinet la prepararea mancarurilor, insa specialiștii trag un semnal de alarma. Se știe ca apa de la robinet este considerata improprie pentru consum, din cauza conținutului de clor. Insa lucrurile nu stau mai bine nici in cazul apei fierbinți de…

- Breșa de securitate din rețeaua IT a Camerei Deputaților a fost o eroare umana. „Un angajat care lucra remote a folosit un laptop personal care a fost conectat la un moment dat la reteaua IT a Camerei Deputaților”, a declarat ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan.

- Cornel Dinicu a fost plasat in arest la domiciliu in același loc cu fiul și soția acestuia, deși nu are voie sa vorbeasca cu ei, fiind amandoi martori in acest dosar.Din acest motiv, avocatul lui Cornel Dinicu a cerut ca patronul de la Ferma Dacilor sa aiba posibilitatea sa comunice cu soția sa,…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, avocatul lui Cornel Dinicu a cerut ca patronul de la Ferma Dacilor sa aiba posibilitatea sa comunice cu soția sa, care locuiește in aceeași casa, deși restricția este impusa chiar prin masura arestului la domiciliu. Patronul de la Ferma Dacilor a scapat de arestul…

- Diana Iovanovici Șoșoaca incaseaza lunar din poziția de senator suma de 18.533 lei (aproximativ 3800 Euro). Veniturile de la stat ale senatoarei Diana Iovanovici Șoșoaca le depașesc de șase ori pe cele ale soțului acesteia din privat. Acesta e angajat la cabinetul de avocatura al senatoarei care și-a…