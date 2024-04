Stiri pe aceeasi tema

- Este ultima saptamana in care impozitele locale in Ramnicu Valcea se pot plati cu o reducere de 10%. Bonificația va fi valabila inclusiv pentru plațile facute luni, 1 aprilie. Taxele și impozitele locale pentru anul in curs pot fi achitate in șapte puncte de incasare din oraș: sediul Direcției Economico-Financiare…

- Incepe ultima saptamana in care impozitele locale se pot plati cu o reducere de 10% – bonificația va fi valabila inclusiv pentru plațile facute luni, 1 aprilie Pentru anul acesta, dat fiind ca ziua de 31 martie – termenul limita pana la care se acorda bonificația de 10% pentru plata integrala a impozitelor…

- Consiliul Județean Cluj se alatura, și de aceasta data, inițiativei „Ora Pamantului”, derulata la nivel mondial, prin care oameni, organizații, companii si instituții publice fac un apel de conștientizare asupra nevoii de a economisi resursele mediului inconjurator. Astfel, sambata, 23 martie a.c.,…

- Primaria Timișoara, prin Direcția de Asistența Sociala, va depune spre finanțare un proiect pentru un nou centru pentru persoane varstnice, acesta urmand sa fie situate pe strada Lorena. Proiectul „VITAL – varstnici integrați activ in comunitatea locala din Timișoara” a fost aprobat de consilierii locali…

- Camera de Conturi Timiș arunca in aer așa-zisa transparența clamata de administrația Fritz. Lista neregulilor constatate de auditori la Primaria Timișoara e extrem de mare și include raportari incorecte ale datelor, umflarea unor active prin menținerea unor proiecte deja finalizate in contabilitate.…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) prezinta informații despre numarul de alegatori in cele 8 localitați din țara unde, la 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi și alegeri parțiale pentru funcția de primar și de consilier in consiliul local. Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegatorilor,…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a realizat, impreuna cu conducerea Direcției Județene de Evidența a Persoanelor (DJEP) Cluj, o analiza a stadiului implementarii programului pilot de eliberare a carților electronice de identitate pentru cetațenii din intreg județul Cluj. …

- Primaria municipiului Satu Mare informeaza ca miercuri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane, nu va avea program de lucru cu publicul. Direcția de Evidența a Persoanelor – Serviciul de Stare civila, respectiv Serviciul de Evidența a Persoanelor și Ghișeu Unic sunt inchise. Satmarenii care…