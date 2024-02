Țara în care proștii sunt deștepți și fericiți 1. Fermierii polonezi au rasturnat camioanele cu cereale ale ucrainenilor. Noi am fost mai deștepți. De dragul camioanelor ucrainene, Romania și-a rasturnat economia. 2. Duminica la pranz am stat o ora și zece minute intre Bușteni și Predeal. Și inca a fost bine. Puteam sa stau trei ore. Ma distrez cand aud ca ar fi […] The post Țara in care proștii sunt deștepți și fericiți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

