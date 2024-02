Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in 2023 s-au nascut doar 322.075 de copii, la o populatie spaniola de 48.6 milioane. Rata natalitatii de anul trecut a fost cu 2% mai mica decat in 2022. In ultimii 10 ani rata natalitatii in Spania s-a prabusit cu 25%. Acest declin a impins Spania pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste…

- Un studiu recent a scos la iveala care sunt țarile din Europa considerate cele mai periculoase pentru șoferi, cu Romania clasata pe primul loc. Realizata de site-ul elvețian Vignetteswitzerland.com, cercetarea a analizat cele mai recente date de la Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor…

- Epoca post-Razboi Rece a inceput, la inceputul anilor 1990, cu viziuni ale pacii globale. Se incheie, trei decenii mai tarziu, cu riscuri crescande de razboi global. Astazi, Europa se confrunta cu cel mai devastator conflict militar din ultimele generații.

- David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a participat, in calitate de membru, la ședința Comitetului de Conducere al Consiliului Internațional al Aeroporturilor – regiunea Europa (ACI Europe). Aceasta s-a desfașurat la Bruxelles in perioada 23-24 ianuarie 2024.

- Fotbalul este un joc in care "douazeci și doi de barbați urmaresc o minge timp de 90 de minute și, la final, germanii caștiga intotdeauna", a glumit candva fotbalistul englez Gary Lineker.

- Pentru mulți, fotbalul a fost și este o sursa de divertisment și o forma de a petrece timpul liber. Inca din antichitate, oamenii se adunau și asistau sau practicau diferite jocuri ce implicau o minge. Astazi, fotbalul este considerat sportul rege pentru ca in lume sunt peste 26 milioane de jucatori…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3%, dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg.