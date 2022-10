Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud afirma ca va permite miliardarului rus Alexei Mordashov, vizat de sanctiunile occidentale, sa isi andocheze in Cape Town iahtul numit The Nord, transmite BBC. Aceasta decizie a Africii de Sud genereaza un precedent, iar daca oligarhii ruși aveau probleme pana acum in a-și gasi un refugiu,…

- Africa de Sud va permite superyachtului unui oligarh rus sancționat sa acosteze in Cape Town. Nava de 521 de milioane de dolari, care ii aparține lui Aleksei Mordasov, un aliat al liderului rus Vladimir Putin, a parasit Hong Kongul la inceputul acestei saptamani. Liderii opoziției din Africa de Sud…

- Din seria cu ce se mai ocupa Comisia Europeana. Cele 20 de sticle de vodca trimise de presedintele rus Vladimir Putin drept cadou fostului premier italian Silvio Berlusconi de ziua de nastere a acestuia incalca sanctiunile europene impuse Rusiei dupa invazia sa in Ucraina, a declarat Comisia Europeana…

- Elita Moscovei este șocata dupa ce multimilionarul rus Nikolay Petrunin (46 de ani), apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a murit in circumstante suspecte. Motivul oficial invocat de autoritațile ruse a fost ca a decedat in urma complicațiilor cauzate de Covid, dupa ce s-ar fi aflat in coma…

- Ambasada Federației Ruse de la Chișinau a fost vandalizata ieri, 7 octombrie, chiar de ziua de naștere a președintelui rus, Vladimir Putin. La sediul Ambasadei Federației Ruse din Republica Moldova, in aceasta noapte au fost surprinse imagini cu persoane necunoscute care au aruncat peste gard petarde…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, miercuri, anexarea a patru regiuni ucrainene si a semnat decretele prin care ii numeste in mod oficial la conducerea acestora pe liderii pe care Moscova i-a instalat deja, relateaza AFP. Textele semnate de catre liderul de la Kremlin prevad ca regiunile ucrainene…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, intr-un mesaj pe Twitter, ca decretele privind anexarea a patru regiuni ucrainene semnate vineri de Vladimir Putin nu schimba cu nimic lucrurile iar aceste teritorii „sunt pamant ucrainean și vor face intotdeauna parte din aceasta națiune…

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…