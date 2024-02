Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Jurnaliștii din Rusia au reușit sa descopere noua reședința secreta a liderului rus Vladimir Putin. Aceasta proprietate impresionanta, care se intinde pe un kilometru patrat, a fost dezvaluita de catre site-ul de investigații Dossier Center, specializat in corupția elitei din Rusia, punand in lumina…

- Oficialii NATO ne sfatuiesc cum sa ne pregatim de razboiul cu Rusia: trebuie sa avem in casa radiouri și lanterne cu baterii. Președintele comitetului militar NATO, amiralului olandez Rob Bauer, a facut aceasta recomandare intr-o conferința de presa care anunța inceputul celui mai mare exercițiu de…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, este mutat intr-o noua inchisoare, intr-o alta parte a țarii, iar sosirea sa acolo va fi anunțata in conformitate cu legea, a anunțat vineri serviciul penitenciar din Rusia, citat de Reuters. Susținatorii sai, care se așteptau ca principalul „inamic” al președintelui…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a declarat luni ca a destructurat o retea de agenti ucraineni din Crimeea care a fost implicata in tentative de asasinare a unor oficiali pro-rusi, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. FSB a precizat ca printre persoanele vizate de retea…

- Recent incheiatul Dubai Airshow, desfașurat pe fondul escaladarii tensiunilor militare globale, a fost scena unei apariții neașteptate a Rusiei, o națiune exclusa in mare masura de la marile show-uri aeriene internaționale dupa invazia din Ucraina. Rusia și-a prezentat echipamentele militare la Salonul…