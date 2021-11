Țara care intră în stare de alertă sanitară Franța va intra in stare de alerta sanitara din cauza creșterii accelerate a infectarilor, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului. Oficialul francez spune ca ideea carantinei nu poate fi exclusa complet. Deocamdata, la Paris, oamenii se pregatesc de Craciun, de teama ca exact de sarbatori ar putea fi forțați sa stea in casa. Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran. In aceste condiții, autoritațile au anunțat noi masuri pentru creșterea ratei de vaccinare. Incepand din decembrie, a treia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

