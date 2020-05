Stiri pe aceeasi tema

- Belarusul intentioneaza sa desfasoare conform programului stabilit marea parada militara din 9 mai pentru marcarea a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in pofida epidemiei de Covid-19, scrie TvRain .

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

- Este opinia ministrului japonez de Externe Japonia a dat semnalul de alarma asupra impactului izbucnirii Covid-19 asupra economiei globale, spunand ca aceasta ar putea duce la cea mai grava criza de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. „Impactul asupra economiei internaționale, precum și…

- Vladimir Putin a amanat, pe ultima suta de metri, parada militara organizata anual in Piața Roșie din Moscova, pe 9 mai, de Ziua Victoriei, scrie The Moscow Times.La inceputul lunii, președintele Rusiei era ferm pe poziție - la fel ministrul rus al apararii și cel al afacerilor externe: parada nu va…

- Deși 12 milioane de moscoviți sunt ținuți in casa de masurile restrictive impuse de Kremlin pentru stoparea COVID-19, aproximativ 15.000 de soldați ruși au fost trimiși in afara capitalei, la repetițiile...

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Alexander Lukașenko (65 de ani), președintele Belarusului, a participat sambata la un meci de hochei pe gheața la Minsk, in fața unei audiențe numeroase. Belarusul este una dintre țarile europene care nu a impus masuri de carantina și in care sportul se desfașoara fara nicio ingradire. COVID-19. ...