- Tantari purtatori ai virusului West Nile au fost depistati recent in Bucuresti, conform unor date transmise autoritatilor sanitare, dar si municipalitatii, fiind solicitata luarea de masuri urgente preponderent in zona centrala, dar si in alte zone verzi. Surse din cadrul autoritatilor sanitare de la…

- Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efecuteaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții intr-un dosar de delapidare prin vanzarea ilegala a unor apartamente din caminele Universitații Titu Maiorescu din București, potrivit G4Media . Potrivit unui comunicat al IGPR, 14 percheziții au…

- Zeci de copii au fost muscati de capuse in acest weekend, in Capitala. Primaria nu a facut pana acum nicio actiune de dezinsectie. Nu au fost bani pentru asta. Nici pentru ingrijirea parcurilor, nici pentru gropi, nici pentru infrastructura. Blocarea bugetului se rasfrange zilnic asupra bucurestenilor.…

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…

- Bulibașeala din sistemul medical face ca, de un an de zile, bolnavii cronici sa nu mai poata avea acces la medicamentele vitale și la serviciile medicale. Nu a aparut pana acum ca informație oficiala și, de obicei, veștile rele le da oricum presa, ca instituțiile sunt prea ocupate sa iși acopere incompetența.…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…