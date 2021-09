Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta este in plina desfasurare, dupa agresarea a doi jurnalisti si a unui activist de mediu, care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri in Bucovina. Activistul de mediu din Suceava, Tiberiu Bosutar, afirma ca a fost batut crunt, iar viata i-a fost pusa in pericol in urma agresiunii…

- 11 persoane implicate in cazul jurnaliștilor și a activistului de mediu agresați intr-o padure din Suceava au fost audiate. Comisarul Georgian Dragan din cadrul IGPR a anunțat ca, deși persoanele vatamate „au oferit informații vagi cu privire la agresori”, polițiștii au identificat și depistat deja…

- Cazul infiorator din județul Suceava continua sa genereze ecouri. De aceasta data s-a aflat o prima reacție a ministrului Mediului, Tanczos Barna, ca urmare a atacului de joi seara, dintr-o padure din comuna Coșna, caruia i-au cazut victime activistul de mediu Tiberiu Boșutar și doi jurnaliști. Oficialul…

- Condamn orice agresiune de acest fel si imi doresc ca toti autorii acestor fapte impotriva activistului Tiberiu Bosutar si a jurnalistilor care il insoteau sa fie identificati si sa suporte consecintele legale maxime, a scris vineri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a reacționat in urma atacului impotriva activistului Tiberiu Boșutar și a jurnaliștilor care filmau un documentar despre hoții de lemne, petrecut joi seara intr-o padure din comuna Coșna, județul Suceava. Ministrul afirma ca „s-a ajuns mult prea departe” și cere „tuturor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat in urma atacului petrecut joi seara intr-o padure din comuna Coșna, județul Suceava, impotriva activistului Tiberiu Boșutar și a celor doi jurnaliști care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri, ca asemenea fapte reprobabile nu pot fi acceptate.…

- Atat jurnalistul Mihai Dragolea, cat și activistul de mediu Tiberiu Bosutar și inca un insoțitor au fost atacați și batuți crunt de un grup de 20 de persoane, intr-o padure din Coșna, județul Suceava. Dragolea filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania. „Ne-au atacat…

- Tanczos Barna a afirmat, referitor la atacul unui urs de vineri noapte la o stana aflata la granita judetelor Suceava si Harghita asupra a trei persoane in care un tanar de 26 de ani a decedat si un altul este internat in spital in stare grava, ca Ministerul Mediului va continua sa faca pasii necesari…