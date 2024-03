Stiri pe aceeasi tema

- Regimurile tiranice știu ca auto-cenzura – suprimarea preventiva a disidenței – este cel mai puternic instrument al lor. Astazi, o gasim adesea in diaspora. De-a lungul mileniilor, exilul a fost o modalitate pentru critici sa scape de pumnul de fier al tiranilor și pentru regimuri sa iși reduca la tacere…

- O alpinista romanca s-a stins din viața pe cel mai inalt varf din America! Mihaela Gabi Ianoși a murit la 6.960 de metri altitudine pe Aconcagua, situat in nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza. Femeia era din Caraș-Severin.

- China construieste un megaport pe coasta Pacificului, in Peru, pentru a dezvolta puternic comertul cu America de Sud, acesta urmind sa fie inaugurat la sfirsitul acestui an. Portul de apa adinca, construit printr-o investitie de 3,5 miliarde de dolari, va oferi Chinei o poarta directa catre regiunea…

- In luna februarie, Tribunalul Argeș va da verdictul intr-un proces in care 18 barbați sunt judecați dupa ce au traficat 37 de fete. Cinci dintre proxeneți au fost dați in urmarire internaționala, fiind arestați in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii

- Purtatorul de cuvant al armatei houthi, Yahya Sarea, a declarat vineri (12 ianuarie) ca 73 de lovituri au ucis cinci dintre luptatorii gruparii și au ranit alți șase, dupa ce Statele Unite și Marea Britanie au efectuat in timpul nopții atacuri impotriva țintelor militare ale mișcarii din Yemen, ca raspuns…

- Din nou emoții la inalțimi - in prima zi din acest an, moldoveanca Olga Țapordei a ajuns pe Aconcagua, cel mai inalt virf din America de Sud. „Fiți la inalțime, acolo unde sinteți! Asta va doresc in 2024. Fraza scurta, dar cu mult sens și profunzime”, a anunțat ea in rețelele sociale, unde este urmarita…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Biocombustibilii exista de mai mult timp decat mașinile, insa benzina și motorina i-au „tras pe dreapta” de multa vreme. Aceasta industrie cunoaște, insa, in ultimii ani o dezvoltare considerabila atat in Europa, cat și in Asia și in America de Nord și de Sud. Biocombustibilii sunt utilizați la nivel…