- O poveste care a cutremurat Timișoara. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita, in toamna anului trecut, impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…

- In cauza mediatizata prin comunicatul 500 VIII 3 din data de 18 iunie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus…

- Parchetul General a trimis in judecata un barbat pentru uz de fals și inșelaciune, dupa ce ar fi folosit diplome false ce atestau ca a absolvit Politehnica, pentru a se angaja ca inginer la Transelectrica. Barbatul e in arest preventiv, iar procurorii au pus sechestru pe 2 imobile și un cont bancar.Procurorii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului P.S., la data faptei vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , sub aspectul savarsirii infractiunii de luare…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului SANDU GABRIEL, la data faptei ministru al Comunicațiilor și Societații Informaționale, sub aspectul…

- Procurorii DNA de la Alba - Iulia l-au trimis in judecata in stare de arest preventiv pe Dan Petrica Vlaic, administrator judiciar al unei societați comerciale, pe care il acuza de luare de mita și spalarea banilor, in forma continuata și pe Bianca Sanda Vlaic, in stare de arest la domiciliu, pentru…

- In completarea comunicatului nr. 748 VIII 3 din 2 octombrie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata,in stare de arest preventiv,…

- In completarea comunicatului nr. 870 VIII 3 din 11 noiembrie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea…