DNA a trimis in judecata un sofer! Dare de mita, ultraj, distrugere si amenintare Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului R.G.C., pentru comiterea infractiunilor de: dare de mita, ultraj doua fapte , refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, distrugere si amenintare. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in esenta, urmatoarea stare de fapt: In data de 19 februarie 2024, inculpatul R.G.C. ar fi promis unor agenti de polit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Maureni, din județul Caraș-Severin, acuzat ca a pretins 5% din valoarea unui contract semnat cu un antreprenor care urma sa modernizeze un drum comunal calamitat, a fost trimis in judecata pentru trafic de influența. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) –…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 06 martie 2024, a unui barbat, pentru comiterea infractiunilor de: dare de mita, ultraj doua fapte , refuzul sau sustragerea…

- JUDECATA… Procurorii DNA au finalizat cercetarile in cazul lui Daniel Buzamat, directorul Reiser SA Barlad, prins cu mita in frigider. Aceștia au inaintat dosarul catre Tribunalul Vaslui, astfel ca, in perioada urmatoare, va incepe judecata. Potrivit unui comunicat de presa emis de procurorii DNA –…

- Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri, o parte din bani fiindu-i puși in frigiderul din birou. Procurorii DNA Iași au dispus trimiterea in judecata,…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri SLDP REISER SA Barlad, Daniel Buzamat, si un om de afaceri au fost retinuti, fiind cercetati de procurorii DNA Iasi de luare si dare de mita in forma continuata, in cuantum de 100.000 de lei.Iata comunicatul pus la dispozitie de DNA: Procurorii…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe deputatul Rusu Gheorghe, actual deputat al Forța Dreptei, trecut și pe la AUR. Deputatul este acuzat ca in perioada in care era prima al comunei Șpring, județul Alba, a comis abuz in serviciu și participare improprie la fals intelectual.”Procurorii din cadrul…

- Doi șefi de la Consiliul Județean Constanța și de la Primaria Mangalia au fost trimiși in judecata de procurorii DNA.„In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 646/VIII/3 din 13 iunie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a lui Iorga Dragos Adrian, fost director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov…