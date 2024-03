Polițiști agresați și mituiți. DNA a intrat pe fir DNA a intrat pe fir in cazul barbatului care a mituit cu bani doi polițiști pe care i-a agresat atat verbal cat și fizic. Pentru a scapa de mai multe acuzații, acesta era dispus sa ofere oamenilor legii sume cuprinse intre 3.000 și 30.000 de lei. Insa, inainte de a rezolva problema cu bani, acesta a incercat sa o rezolve cu pumnii. Agenți de poliție agresați și mituiți Totul a inceput pe data de 19 februarie 2024, cand inculpatul ar fi promis unor agenți de poliție o suma cuprinsa intre 3.000 și 30.000 de lei. In schimbul acestei sume, cei doi polițiști ar fi trebuit sa nu dispuna fața de acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

