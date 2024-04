Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 12 ani, data disparuta de familie. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul…

- ALERTA in Alba: Batrana de 70 de ani, din Coșlariu, data DISPARUTA. A plecat de la acasa și nu s-a mai intors ALERTA in Alba: Batrana de 70 de ani, din Coșlariu, data DISPARUTA. A plecat de la acasa și nu s-a mai intors O femeie de 70 de ani, din Coșlariu, a plecat luni, 1 aprilie, de acasa și nu s-a…

- FOTO | Alerta in Alba: Femeie de 30 de ani, din Roșia Montana, data DISPARUTA: A plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO | Alerta in Alba: Femeie de 30 de ani, din Roșia Montana, data DISPARUTA: A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta o tanara care a plecat de la domiciliu…

- O noua persoana din vestul tarii a fost data disparuta. De aceasta data e vorba de o femeie in varsta de 73 de ani, Viorica Padurean, din Calan, judetul Hunedoara, care si-a parasit domiciliul ieri dimineata. „La data de 07 februarie 2023, in jurul orei 15:20, la sediul Politiei Orașului Calan s-a prezentat…

- Ieri, politistii din Turdas, judetul Hunedoara, au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca viica ei, Ariana Mirela Bejan, a plecat voluntar de acasa in data de 1 februarie si nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Turdaș au fost sesizați telefonic abia ieri, in jurul orei…

- Omul de afaceri considerat a fi patronul de facto al pensiunii din Prahova, mistuite de incendiul devastator ce a avut loc in a doua zi de Craciun a anului trecut, s-a intors acasa. Dinicu a fost plasat in arest la domiciliu. Dupa ce judecatorii au decis inlocuirea arestului preventiv cu masura arestului…

- Este alerta in județul Cluj, dupa ce Sorina a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Tanara de 26 de ani este de negasit, iar oamenii legii depun eforturi uriașe. Vecinii au facut declarații și au spus unde au vazut-o ultima data. Parinții tinerei trec prin momente cumplite, de teama ca fiica lor nu…

- La data de 22 ianuarie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați in mod direct, de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, BOGHIU PETRUȚA DENISA ADRIANA , in varsta de 16 ani, din oraș, a plecat voluntar de la domiciliu in cursul dimineții,…