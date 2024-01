Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul vasluian Negresti a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani. Un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei orasului Negresti, aflat in serviciu de patrulare si supravegherea…

- Un tanar din Nucet, de 29 de ani, s-a ales, miercuri dupa-amiaza,, cu un dosar penal, dupa ce, in timpul unui control, a prezentat polițiștilor un permis de conducere de conducere despre care exista indicii ca ar fi fals. Barbatul a fost oprit de oamenii legii pe DN 71, pe raza localitații Ulmi. „La…

- O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața in Ajunul Craciunului dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat. La volan era un tanar baut și fara permis de conducere. Este vorba despre un șofer in varsta de 21 de ani, care a pierdut controlul volanului intr-o curba, moment in care mașina pe care o conducea…

- Un accident de circulație produs marți dimineața, in județul Arad, de un tanar in varsta de 19 ani le-a oferit o mulțime de surprize polițiștilor sosiți la locul faptei. „La data de 12 decembrie, in jurul orei 09:25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier soldat exlcusiv…

- Sambata, 18 noiembrie a.c., polițiștii dambovițeni din cadrul Biroului Rutier au identificat, in jurul orei 20:52, un barbat de 33 ani din Racovița, comuna Bucșani, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DJ 711B deși nu deținea permis de conducere. Potrivit unui comunicat IPJ Dambovița, barbatul…

- O femeie de 56 de ani, fara permis de conducere, a dat cu mașina peste o alta femeie, care circula ca pieton pe drumul comunal din Manastirea Cașin. Șoferița a fugit de la locul accidentului, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale, la spital. Pe data de 31 octombrie, in jurul orei 14.00, Poliția…

- Un barbat, de 36 de ani, fara permis, a fost prins de politisti buzoieni la volan, desi era baut, iar masina nu are ITP. Incidentul a avut loc in localitatea Oituz, scrie Agerpres. „In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Un șofer care nu avea permis de conducere a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe o șosea din județul Galați. Autoturismul a luat foc. Alte doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc duminica, 29 octombrie 2023. Potrivit polițiștilor, un tanar de 23 de ani, domiciliat in localitatea…