Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 64 de ani din Hunedoara, care a fost dat disparut de fiica stabilita in Germania. Femeia nu mai știe nimic de tatal sau de opt ani. „La data de 2 noiembrie 2023, o femeie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York. Pentru mine, un obiectiv de baza este acela de a le oferi romanilor plecati pe alte meleaguri posibilitatea de a-si…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York. ”Pentru mine, un obiectiv de baza este acela de a le oferi romanilor plecati pe alte meleaguri posibilitatea de a-si…

- Un roman care a plecat la munca in Olanda, dupa ce i s-ar fi promis un job intr-o companie mare, s-a intors dezamagit in Romania dupa doar doua zile. Conaționalul a acuzat localnicii ca sunt oameni foarte rai. A dormit in frig, pe o banca, doua zile. I s-a promis un loc de munca in […] The post Un roman…

- Un sondaj intocmit de biroul de statistica al UE arata ca, anul trecut, 72% dintre tinerii europeni cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani nu ocupau un loc de munca, in timpul studiilor. Doar 25% dintre tinerii din UE erau angajați in timpul studiilor, iar 3% se declarau disponibili pentru angajare…

- Ruwan are 34 de ani și livreaza de ceva vreme mancare in Constanța, ca angajat al unei companii de delivery. In condițiile in care din cele 130.000 de permise de ședere emise in țara, peste 50% sunt pentru munca, se poate spune ca situația lui este una tipica, in special pentru ca este parte a […] Articolul…

- Echipajul masculin de opt plus unu al Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, duminica, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad, rezultat care i-a adus calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris, potrivit Agerpres.Romania (Mihaita Tiganescu, Alexandru-Laurentiu Danciu,…

- “Colegi de la Fortele Navale Romane sunt dislocati in zona Ceatalchioi – Plauru pentru misiuni de cercetare in aria de responsabilitate. Am primit astazi informatii de la autoritatile locale cu privire la posibila existenta a unor elemente de acest tip la aproximativ 2,5 kilometri sud-est de localitatea…