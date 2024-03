Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 23 de ani, prins la volan baut și cu permisul suspendat, la Vințu de Jos. A fost reținut de polițiști Un tanar de 23 de ani a fost reținut de polițiștii dupa ce a fost prins in timp ce conducea baut și avand permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2024, polițiștii…

- Un șofer a fost prins la volan avand o concentrație de 1,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. IPJ Timiș a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul ca un șofer circula haotic. Polițiștii au stabilit ca acesta a provocat și un accident.

- La data de 18 februarie ora 00:10, polițiștii Poliției orașului Broșteni, in timp ce efectuau serviciul de patrulare supraveghere și control trafic rutier, au identificat in trafic pe Strada Bistriței (Drumul Național 17B) Broșteni, autoturismul condus de catre un barbat in varsta de 45 ani din Dorna-Arini…

- O femeie ofiter din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt a fost retinuta de politisti pentru 24 ore dupa ce ar fi condus de mai multe ori un autoturism, desi avea permisul suspendat. Potrivit IPJ Neamt, prima fapta ar fi avut loc pe data de 27 decembrie 2023, in Piatra-Neamt. „In urma cercetarilor…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți și cu permisul suspendat la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,71 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți și cu permisul suspendat la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare…

- Șofer cu 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, dat jos de la volan de polițiști pe o strada din Botoșani. Ce l-a dat de gol Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul Rutier au identificat, luni, pe strada Nicolae Iorga, din municipiul Botoșani, un autoturism, condus de un barbat,…

- In ziua de 01 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au depistat un tanar de 22 de ani, din Boteni, care, in timpul deplasarii pe raza localitatii Mioveni, a adoptat un comportament agresiv, prin patinarea excesiv, in gol, a rotilor motoare, la plecarea de pe loc.Ca urmare a…