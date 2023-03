Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții, in jurul orei 04.15, a avut loc un accident rutier pe DN 73. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Poliției Stațiunii Bran, care au stabilit, pana la acest moment, ca in accident a fost implicat un singur autoturism, care circula dinspre Moeciu de Sus spre Moeciu de Jos,…

- Un barbat din Botoșani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina pe care conducea a fost lovita in plin de un utilaj de deszapezire. Accidentul a avut loc marți seara, in Orașeni Deal. Șoferul utilajului a schimbat brusc direcția de mers, fara sa se asigure, moment in care a acroșat autoturismul,…

- Prefectul de Vrancea, Nicusor Halici, a solicitat, sambata, instituirea starii de alerta in judet, pentru inlaturarea efectelor vremii nefavorabile. “Tocmai ce am incheiat o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta privind solicitarea declararii starii de alerta la nivelul judetului…

- Polițiștii fac cercetari, dupa ce o femeie din ALBA, care a cazut in apele Ampoiului, a ajuns la spital in stare GRAVA Polițiștii fac cercetari, dupa ce o femeie din ALBA, care a cazut in apele Ampoiului, a ajuns la spital in stare GRAVA Polițiștii din Alba Iulia au inceput cercetarile in cazul femeii…

- Incident grav, marți seara, in zona parcarii suprajetajate de la Iulius Mall, in Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a sarit de la etajul cinci. Polițiștii au deschis o ancheta.

- Incident grav, marți seara, in zona parcarii suprajetajate de la Iulius Mall, in Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a sarit de la etajul cinci. Polițiștii au deschis o ancheta.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați, marti, de catre un barbat, de 48 de ani, din orașul Rovinari, cu privire la faptul ca fiul sau, Cosmin Valentin Gughici, de 23 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau, la data de 13 decembrie a.c., iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Un accident mortal s-a produs azi-noapte, langa Sibiu, Romania. O fata in varsta de 19 ani și un tanar in varsta de 22 ani au decedat. Doi pasageri se afla in stare grava la spital, transmite Sibiu Independent . O mașina a intrat cu viteza in remorca unui autocamion. Potrivit sursei citate, in autoturism…