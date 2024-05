Două zile în plus pentru înscrierea la unități de învățământ postliceal ale Poliției Române Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de inscriere, precum și, dupa caz, consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de catre unitatea de recrutare, se completeaza de catre candidat in mod lizibil, se semneaza și se transmit, exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail a unitații de recrutare, in perioada 24 aprilie – 16 mai 2024, inclusiv in zilele de sambata și duminica. In vederea constituirii… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criterii generale de departajare pentru inscrierea la creșa 2024. Ce trebuie sa știe parinții. Se poate intampla ca unitatea de invațamant aleasa sa nu fie la final cea dorita. Exista mai multe criterii generale de departajare pentru inscrierea la creșa in 2024. Parinții trebuie sa știe ca e importanta…

- Admitere clasa a V-a CNPR, 2024-2025 Pentru anul scolar 2024/2025, este aprobata, in planul de scolarizare, 1 clasa a V-a, cu 26 de locuri. Detalii privind inscrierea in clasa a V-a pentru anul scolar 2024/2025 Inscrierea candidaților pentru clasa a V-a se poate realiza prin: depunerea dosarului de…

- Nr. 617 din 24 aprilie 2024 PESTE 1.600 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS IN SCOLILE DE POLITIE In perioada aprilie ndash; iulie 2024, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 2 unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" ndash; Campina si Scoala…

- Incepand cu 24 aprilie 2024, va incepe o noua sesiune de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane! 1.640 de locuri, doua școli de agenți de poliție și termen limita de inscriere – 14 mai! Cele 1.640 de locuri sunt distribuite astfel: Scoala de Agenti de Politie „Vasile…

- Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare va incepe in 11 aprilie, pana in 14 mai urmand sa fie depuse cererile la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea. In 29 mai se vor afisa candidatii inmatriculati si numarul de locuri ramase libere, astfel incheindu-se prima etapa de inscriere.…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de agent de poliție, in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, dupa cum urmeaza: Domeniul de activitate: poliție canina, un post, arma: Poliția Romana, unitatea: Inspectoratul de Poliție Județean Buzau…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat , marti, ca perioada de inscriere a candidatilor pentru posturile de soldati si gradati profesionisti se prelungeste pana in 8 martie. In aceasta serie au fost puse la dispozitie 5.093 de locuri. Conform MApN, procesul de recrutare si selectie pentru posturi…

- Politia Romana a continuat, in perioada 16-22 februarie, actiunile pe linia sigurantei scolare in unitatile de invatamant preuniversitar. Astfel, pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si cadrelor didactice, la nivelul structurilor Politiei Romane, peste 5.076 de politisti au actionat in…