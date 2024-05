Calendar ortodox, 15 mai 2024. Iata ce sarbatoare este astazi

In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului parintelui nostru Pahomie cel Mare.Acest sfant era din Egiptul Tebaidei celei de jos, in vremea lui Constantin cel Mare, si avea parinti inchinatori la idoli. Mergand o data cu parintii in capistea idolilor, a auzit… [citeste mai departe]