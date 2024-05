Trafic blocat la intrarea in Constanta. Unui TIR i-a cazut containerul (Galerie FOTO) Astazi dimineata, la intrarea in municipiul Constanta, dinspre Valu lui Traian, traficul rutier este blocat. La intersectia de la sensul giratoriu, in dreptul statiei de benzina de la Lukoil, unui TIR i a cazut containerul. Traficul este blocat in acest moment in zona incidentului.Revenim cu detalii, in momentul in care aflam informatii. Citeste si Accident rutier pe strada Dreptatii din municipiul Constanta. Doua autoturisme, implicate ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

