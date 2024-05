Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a cucerit titlul in La Liga in mod matematic, dupa ce a obținut o victorie zdrobitoare impotriva echipei Cadiz, cu scorul de 3-0, in timp ce rivala lor, Barcelona, a suferit o infrangere surprinzatoare impotriva lui Girona, cu scorul de 2-4, in etapa a 34-a a campionatului spaniol. Victoria…

- Mijlocasul international olandez Frenkie de Jong (FC Barcelona), accidentat duminica la glezna in El Clasico pierdut impotriva lui Real Madrid (2-3), nu va mai juca in acest sezon si nu ar fi exclus ca el sa rateze si EURO 2024, potrivit presei spaniole, scrie AFP.

- Real Madrid - Barcelona, meci contand pentru etapa a 32-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 21 aprilie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- ​FC Barcelona a avut nevoie de o execuție superba a lui Lamine Yamal pentru a se impune in meciul contra celor de la Mallorca, scor 1-0. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XXVIII din LaLiga.

- Real Sociedad a fost invinsa, vineri seara, cu 3-1, pe teren propriu, de Villarreal, in prologul etapei a 26-a din La Liga, conform Agerpres. Santi Comesana (17, 47) si Alexander Sorloth (90+5) au marcat golurile oaspetilor, pentru formatia din San Sebastian punctand Mikel Merino (86). Real Sociedad…