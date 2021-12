Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie a anului 2022, care contin marirea pensiei minime. ”Acum, in Ajun de Craciun, vreau sa-i asigur pe parintii si bunicii nostri ca, in luna ianuarie, pensiile se vor plati la noile valori majorate. Se tiparesc taloanele de pensie […] The post Taloanele pentru luna ianuarie 2022, care contin marirea pensiei minime, bagate la tiparit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .