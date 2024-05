Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa aiba in urmatorii 10 ani un președinte liberal, un președinte echilbrat, un ostaș in fruntea țarii, spune vineri prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, la o acțiune electorala. „Daca liberali nu sunt, dezvoltare nu este”, afirma el.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii". Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii", potrivit Agerpres.Cartea va aparea la Editura RAO, iar toate incasarile vor…

