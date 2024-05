Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, anunța, astazi, pe site-ul sau personal, ca in iunie iși lanseaza cartea "Un ostaș in slujba țarii", care va aparea in luna iunie 2024, iar toate incasarile vor fi donate catre inițiative caritabile.

- Nicolae Ciuca a oferit prima reacție in urma tentativei de asasinat asupra prim-ministrului slovac Robert Fico, petrecuta miercuri. Președintele Senatului condamna gestul și susține ca ”aceste acte de violența nu au locul intr-o democrație”. Intr-un mesaj transmis pe twitter, Nicolae Ciuca susține ca…

- Guvernul Romaniei are in vedere doua proiecte de proporții monumentale, care promit sa redefineasca structura și funcționarea țarii in viitorul apropiat. Sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, aceste inițiative, reforma fiscala și regionalizarea, sunt menite sa aduca schimbari semnificative in modul…

- PUSL lanseaza o invitație deschisa premierului Marcel Ciolacu pentru realizarea unei alianțe politice care sa asigure stabilitatea țarii in urmatorii ani. Ideea realizarii unei alianțe intre PUSL și alte partide a fost propusa și de catre primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In acest sens,…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, a anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului, informeaza AGERPRES . „Decizia coalitiei…