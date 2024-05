Stiri pe aceeasi tema

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este, in perioada 22 – 24 aprilie, intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat iarași din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Un barbat s-a enervat ca pe strada Traian Demetrescu din municipiul Sibiu numeroase mașini sunt parcate pe trotuar și incurca trecerea pietonilor, motiv pentru care a luat un obiect ascuțit și a zgariat 22 de mașini. El a fost prins chiar de catre proprietarii autoturismelor care s-au trezit cu mașinile…

- Dupa ce și-au petrecut Vinerea Mare pe un teren de golf, șoții Iohannis au mers sambata seara la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime”…

- Autoritatile din judetul Cluj au activat, luni, Plan Rosu de Interventie, dupa ce 12 muncitori de la o fabrica de mobila din Campia Turzii s-au intoxicat cu o substanta de curațare. ”La nivelul dispeceratului Integrat ISU-SAJ a fost primita o solicitare de la un operator economic situat pe strada Laminoristilor…

- Nivelul de detectare a fraudelor este foarte scazut in Romania. „Este ciudat ca deschidem o investigație in Italia sau in Germania și vedem ca se intampla ceva in Romania. Bineințeles ca noi imediat anunțam colegii din Romania, dar ma intreb cum de autoritațile din Romania nu vad ca se intampla ceva…