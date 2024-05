Un bărbat a fost ucis de urs, în Mureș. Polițiștii l-au găsit mort, pe câmp Un barbat de 71 de ani, din județul Sibiu, care lucra ca ingrijitor la o stana din comuna Bagaciu, județul Mureș, a fost gasit decedat pe un camp. Autoritațile suspecteaza ca moartea sa ar fi fost cauzata de un atac al unui urs. Polițiștii au fost deschis un dosar penal si asteapta raportul medico-legal pentru […] The post Un barbat a fost ucis de urs, in Mureș. Polițiștii l-au gasit mort, pe camp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

