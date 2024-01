Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele unui barbat de 35 de ani din Coltau, polițiștii din Baia Mare au emis miercuri, 10 ianuarie, un mandat de reținere pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 26 octombri, la ora 20.00, polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre…

- Vineri, 22 decembrie a.c., la ora 01.14, polițiștii din Jibou au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de un barbat de 48 de ani din Jibou ca, persoane necunoscute i-ar fi sustras bani dintr-un portmoneu. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii din Jibou au identificat cu operativitate persoanele…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au dispus pe 13 decembrie reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 38 de ani, din comuna Bonțida, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de talharie calificata, amenințare și influențarea declarațiilor. In fapt, la data de 13 decembrie, in timp…

- La data de 03 decembrie a.c., in jurul orei 15:42, politistii orasului Pantelimon au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in noaptea de 2 3 decembrie a.c., sotul acesteia, in timp ce se afla pe o strada din satul Fundeni, comuna Dobroesti, a fost agresat fizic de catre o persoana.In…

- Polițiștii din Capitala au intrat in casa unui barbat care se baricadase in casa și iși amenința mama. Anterior, barbatul și-a batut sora. El a fost dus la spital, pentru ingrijiri de specialitate. Politia Capitalei a anuntat, sambata, ca politisti de la Sectia 8 Politie au declansat cercetari fata…

- Un barbat de 55 de ani, din municipiul Bacau, banuit de talharie calificata, a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, pe 10 noiembrie. Din cercetari a reieșit ca, pe 06 noiembrie, barbatul ar fi sustras de la un alt barbat, de 63 de ani, din localitate, o suma de bani. Ulterior,…

- Duminica, 12 noiembrie 2023, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre un tanar, de 22 de ani, din localitatea Doștat, cu privire la faptul ca a fost amenințat de catre tatal sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 17.30, in timp…

- Miercuri, 18 octombrie, la ora 10.08, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre bulevardul Traian de un tanar de 21 de ani, in…