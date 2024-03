Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din comuna Cetatea de Balta, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia…

- Luni, 18 martie 2024, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vidra au fost sesizați, de catre o femeie de 73 de ani, din comuna Vidra, cu privire la faptul ca a fost amenințata de catre fiul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat…

- Scandal intr-o familie din Apuseni. Femeie amenințata cu moartea de catre propriul fiu. Ce masuri au luat polițiștii din Alba Scandal intr-o familie din Apuseni. O femeie a fost amenințata cu moartea de catre propriul fiu. Polițiștii din Alba au luat masuri de protecție și au deschis dosar penal in…

- Sambata, 16 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Mogoș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 45 de ani, din comuna Mogoș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare. In sarcina acestuia…

- Un barbat, de 64 de ani, din satul Lihulești, Gorj, a cerut ajutor poliției, dupa ce ar fi fost amenințat cu moartea de catre fiul sau. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit ca barbatul, in timp ce se afla la adresa de domiciliu, impreuna cu fiul sau, in varsta…

- Sambata, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui conflict la o familie din Dipșa. Un barbat de 40 de ani, aflat sub influența acoolului, și-a amenințat soția cu moartea. Sambata, o femeie a sesizat faptul ca, in timp ce se afla in locuința comuna,…

- Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut marți, in vestul țarii. Un barbat a sunat disperat la 112 cerand ajutor pentru ca ar fi fost agresatnsi amenințat de propria sotie. „La data de 09 ianuarie 2024, polițiștii Postului de Poliție Pui au fost sesizați de un barbat de 42 de ani, din comuna Baru,…

- Un barbat din Baru a sunat la poliție sa reclame ca a fost lovit la cap cu un obiect metalic și amenințat cu moartea de catre soția s-a, in varsta de 36 de ani. Care la randul ei, in urma conflictului dintre soți, a fost impinsa in poarta casei. „La data de 09 ianuarie 2024, polițiștii Postului…