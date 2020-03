Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- La data de 17 februarie 2020, in jurul orei 8.00, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, prin 112, de catre un cetațean din oraș, cu privire la faptul ca un tanar a incercat sa-l deposedeze, prin violența, de o suma de bani. Victima l-a urmarit pe tanar, pe o distanța de aproximativ 700 de metri,…

- Un barbat a fost atacat cu un cuțit in sectorul Botanica al capitalei. Agresorul a fost reținut de carabinieri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Carabinierilor, In noaptea de 27 ianuarie 2020, aproximativ ora 02.15, pe strada Sarmizegetusa din capitala, in urma unui atac s-a ales…

- Marți, 21 ianuarie 2020, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 29 ani, din municipiu. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 21 ianuarie 2020, in jurul orei 13.40, și-ar fi agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce…

- Un barbat din Sebeș a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce au ieșit din sala de judecata. Este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și violența in familie, iar polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție. La data de…

- Un barbat din Cugir s-a ales cu o condamnare la 8 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii acesteia. Motivul condamnarii il reprezinta lovirea, din senin, a unei persoane in plina strada. Fapta de lovire a avut loc in 14 noiembrie 2018. Anchetatorii descriu urmatoarea stare de fapt in rechizitoriu:…

- Omul potrivit, la locul potrivit. Un luptator SAS (Serviciul Acțiuni Speciale), aflat in timpul liber, a salvat un varstnic, care a fost victima unei talharii, in Timișoara. Incidentele au avut loc duminica, 15 decembrie, in jurul orei 16.30, pe strada Horia din Timișoara. Polițistul SAS se afla in…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Slivilesti, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de violența domestica, a fost reținut ieri. In urma cu o zi, acesta ar fi exercitat acte de violența asupra fostei sale soții, de 44 de ani, din aceeași localitate. In timp ce aceștia se aflau pe o strada din Motru…