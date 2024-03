Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20.03.2024, la ora 16.28, poliția municipiului Baia Mare a fost sesizata ca pe B-dul Regele Mihai s-a produs o talharie. The post Unde este siguranța promisa baimarenilor? Barbat atacat și talharit in strada pentru doar 30 de lei first appeared on Informatia Zilei .

- La data de 16 martie in jurul orei 22:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Radauți, Compartimetului Rutier, in timp ce se deplasau pe strada Piața Unirii la intersecția cu strada Bogdan Voda, au observat un autoturism ce se deplasa sinuos, avand direcția de deplasare dinspre strada Calea…

- Un barbat care a atacat doua persoane in strada la Timișoara a fost prins dupa cinci luni. Viața uneia a fost pusa in pericol. Suspectul a fost arestat la cinci luni dupa fapte. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș informeaza ca, pe 27 octombrie 2023, seara, un barbat...

- Un individ cautat de autoritați de aproape o jumatate de an, pentru tentativa de omor, a fost prins și reținut de polițiștii din Timișoara. In octombrie anul trecut, barbatul a atacat pe strada doi barbați, tata și fiu, fara vreun motiv și fara sa le cunoasca pe victime.Este vorba despre un…

- Un tanar de 28 ani, dat anterior in cautare pentru furt, a fost oprit aseara pe strada Mitropolitul Varlaam din capitala de un echipaj de patrulare. Acesta a atras atenția carabinierilor, dupa ce a manifestat un comportament ciudat.

- Un buzoian de 46 de ani a ajuns in arestul Poliției, pentru 24 de ore, dupa ce a abandonat in frig cinci pui de caine. Spre ghinionul sau, a fost vazut de o persoana cand a lasat cainii pe strada.

- Un barbat din Sandulești a fost prins baut la volan, pe o strada din Aiud și s-a ales cu un dosar penal pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. ”La data de 7 ianuarie 2024, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 46 de ani, din comuna Sandulești, județul Cluj, in timp…

- Cat arata etilotestul dupa ce ai baut cinci beri și vodka: Cazul unui barbat prins beat la volan, pe o strada din Blaj Un barbat a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins beat la volan pe o strada din Blaj. Dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara in data de 21 decembrie…