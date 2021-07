Stiri pe aceeasi tema

- Erau urmatoarele: – controlul permanent la casa de toleranta Florica A., din strada Brutariei, nr.8.; – controlul permanent la localurile Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – Obiectivele Biroului Militiei Sociale din Targoviste in anul 1949 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu 3 ani, fara sa vrea, o doamna a avut o premoniție. Premoniția nu o facuse Baba Vanga Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – „E U R O” și suporterii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi, in cadrul buletinelor de știri, vom vedea imagini cu coloane de mașini care circula bara la bara pe drumurile Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Biserica nu iși aduce aminte apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Adela are 25 de ani. Nimic altceva. Aniela vrea sa aiba o casa și o mașina. Așa cum a vazut Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – Cea mai scurta poveste despre A… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-o zi, intr-un restaurant a intrat un cuplu… Atat la intrare cat și la ieșire, barbatul nu a deschis ușa Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Cultura generala e la ATI apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu mult a trecut dupa ce am explicat in tableta trecuta cum e cu numirile in diferite funcții sau posturi Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Drumuri și poduri spre inima ta, cetațene! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- M-am obișnuit sa scriu cate ceva și despre cum imi vin ideile de tableta. Realitatea este ca sora-mea imi corecteaza Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Familia mea și alte animale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cate nu s-au spus pana acum și se vor mai spune despre dragoste… S-au dat tot felul de definiții ale Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Draga mea și bucuria mea apare prima data in Gazeta Dambovitei .