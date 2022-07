Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier la Oituz, in satul Harja, pentru una dintre victime efectuandu-se manevre de resuscitare dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „Pompierii au…

- In comuna Manastirea Cașin, Bacau, a avut loc, in perioada 1 – 3 iulie, prima ediție a manifestarii ,,Zilele comunei”, care a marcat și o serie de momente de neuitat, unele in premiera absoluta. Evenimentul a debutat vineri, 1 iulie, la Caminul Cultural din localitate, cu primul simpozion cultural-științific…

- Fasonatorul mecanic Compot Romica, de la Ocolul silvic Fantanele, a urcat pe locul al doilea al podiumului Concursului național al fasonatorilor mecanici 2022, care a avut loc la Piatra Neamț. Compot Romica s-a situat pe primul loc la etapa județeana a concursului și a reprezentat in Neamț Direcția…

- Vinerea și sambata trecuta, pe 17 și 18 iunie, Centrul Familial Maria Bronx s-a transformat intr-o mare de suflete, de maini pregatite de munca, de voie buna și de rasete de copii. Voluntari din toate colțurile țarii (Bacau, Brașov, Prahova, Fagaraș și Targoviște), de toate varstele, membri ai Frației…

- Exista locuri in Romania de o frumusețe aparte, cu o mare incarcatura spirituala și emoționala, care iți confera o inalțatoare pace sufleteasca. Un astfel de loc este, fara indoiala, comuna Manastirea Cașin din județul Bacau, unul cu totul special, plin de istorie, legende și povești tulburatoare de…

- Reprezentantul Ocolului silvic Fantanele, Compot Romica, a caștigat etapa județeana a Concursului profesional „Cel mai bun fasonator”. Pe urmatorele locuri s-au situat Costel Draghici (OS Manastirea Cașin) și Adrian Vartolomei (OS Targu Ocna). Caștigatorul concursului va reprezenta Direcția Silvica…

- De 1 IUNIE, Ziua Internationala a Copilului, politistii, jandarmii și pompierii au organizat si participat la evenimente, alaturi de copii, parinti și bunici. Astfel, polițiștii, jandarmii și pompierii, alaturi de reprezentanți ai Agentiei Nationale Antidrog au petrecut cateva ore in mijlocul celor…

- Primaria municipiului Onești și Biblioteca „Radu Rosetti” organizeaza, pe 1 iunie, o serie de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Copilului, care se vor desfașura in Parcul municipal. Ziua Internaționala a Copilului va fi sarbatorita de copiii oneșteni cu dansuri, jocuri, spectacole de acrobație,…