VIDEO | Soferul care si-a pus în pericol sotia si copiii a adormit la volan! MIRACOL… Ies la iveala detalii tulburatoare, in urma accidentului din zona fermei Marul de Aur. Barbatul de 32 de ani, din comuna Buciumeni, judetul Galati, aflat la volanul masinii in care erau si doi copii, fiica sa, de 3 ani, si nepoata sa, in varsta de 6 ani, a adormit la volan si doar un […] Articolul VIDEO | Soferul care si-a pus in pericol sotia si copiii a adormit la volan! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc, iar soferul a fost gasit de pompierii din Olt decedat si cu arsuri pe tot corpul. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca pompierii Detasamentului Caracal, cu o autospeciala…

- TEAMA… Condamnat deja, in prima instanța, la 13 ani de inchisoare cu executare, «amuzantul» Gheorghiu de la Huși pare speriat de posibilitatea de a sta o perioada atat de lunga in spatele gratiilor. Și asta chiar daca, inca de cand a fost comisa fapta, s-a vehiculat ideea ca fapta a fost comisa pentru…

- PERICULOS… Un șofer teribilist in varsta de 18 ani a fost in aceasta dimineața protagonistul unui „salt” in aer, pe cat de spectaculos, pe atat de periculos! Aflat la volanul unui autoturism, tanarul cu permisul abia luat, a pierdut controlul asupra vehiculului și, probabil, pe fondul vitezei, mașina…

- UPDATE 14.05: Instanța Tribunalului Vaslui a admis solicitarea procurorilor DNA Iași, de arestare preventiva atat a directorului SC Reiser LDP Barlad, Daniel Buzamat, cat și a afaceristului din Galați, Calin Gicu. Se pare ca argumentele aduse de anchetatori au fost destul de convingatoare in susținerea…

- UPDATE 14.05: Instanța Tribunalului Vaslui a admis solicitarea procurorilor DNA Iași, de arestare preventiva atat a directorului SC Reiser LDP Barlad, Daniel Buzamat, cat și a afaceristului din Galați, Calin Gicu. Se pare ca argumentele aduse de anchetatori au fost destul de convingatoare in susținerea…

- SCHIMBARE SURPRIZA… Mișcare interesanta la Barlad: soția șefului Poliției Locale, Vasile Chelaru, și-a dat demisia de la SC Reiser Ldp, unde a lucrat in ultimii ani și s-a angajat funcționar public in Primaria Gherghești. Și poate ca acest lucru ar parea banal, daca Geanina Chelaru nu ar fi deținut…

- Incident periculos intr-o benzinarie din județul Galați. Un șofer, care tocmai alimentase mașina, a plecat fara sa mai decupleze și furtunul de la rezervor. Un alt șofer, martor la intreaga scena, i-a facut semn sa opreasca. Șoferul a observat ca mașina este inca cuplata la pompa și a dat inapoi. Administratorul…

- VIZITA… Elevii clasei a III-a de la Scoala Gimnaziala „Elena Cuza” Vaslui au fost ieri in vizita la Centrul de Excelenta in Stomatologie „Atelierul de Dinti”. Acestia au invatat sa aiba grija de dintisorii lor, sa-i perieze corect si sa nu exagereze cu dulciurile. Copiii au fost incantati de tot decorul…