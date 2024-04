Stiri pe aceeasi tema

- Zona centrala din municipiul Bacau a fost locul in care astazi, 24 martie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau și-au dat intalnire cu copiii de toate varstele și unde s-au bucurat pentru entuziasmul cu care au fost primiți. Curioși ”sa testeze” radarul și autospecialele, copiii au fost…

- In cadrul Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au facut un gest remarcabil de solidaritate și empatie in sprijinul unei mame greu incercate de viața. Fatima, o mama cu trei copii, originara din Africa și ramasa…

- Aventura neobișnuita pentru zeci de copii de la Gradinița cu Program Prelungit ” Letea”, care au petrecut cateva ore in compania jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau. Cei peste 80 de prichindei au fost curioși sa afle tot ce reprezinta…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din satul Orașa, județul Bacau, a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile dupa savarșirea a cinci furturi din autoturisme in Galați și doua in Bacau. Colaborarea eficienta dintre polițiștii din Galați și Bacau a dus la identificarea și reținerea unui barbat…

- Un incident tragic a avut loc saptamana trecuta intr-o gradinița din Onești, Bacau, unde un baiețel in varsta de 4 ani a suferit un traumatism serios la mana dreapta, dupa ce și-a prins degetul in ușa clasei. Copilul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean din Bacau, unde a fost supus unei…

- «Ziua Culturii Naționale a fost sarbatorita, prin omagierea marelui poet Mihai Eminescu, si de micuții de la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 din Bacau, structura a Scolii Gimnaziale „Miron Costin”. Sub indrumarea scriitoarei Mihaela Babusanu, din partea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau,…

- In ultimii 2 ani, ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud a derulat parteneriate educaționale cu 60 de instituții școlare din județ, atat prin concursul școlar ”Reciclezi pentru viitorul tau”, cat și prin prezentari și activitați practice derulate in programul ”Școala Verde”. „Invațam sa reciclam impreuna! Copiii…