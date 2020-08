Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din SUA au prezentat doua modele de biciclete care sint imprimate in totalitate la o imprimanta 3D. Ele au devenit mai ușoare și mai puternice. Compania Arevo a prezentat doua modele de biciclete tiparite la o imprimanta 3D. Superstrata Terra este un model ușor care poate fi confecționat…

- Un exemplar Volkswagen Golf R Estate este ultima mașina cu combustie interna ce a ieșit, in aceasta saptamana, de pe liniile de producție ale uzinei din Zwickau. Dupa 116 ani și peste 6 milioane de mașini construite, nemții au incetat producția de modele cu motoare termice. De acum inainte, uzina germana…

- BACALAUREAT 2020. Examenul de Bacalaureat a inceput, luni, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul, care a inceput la ora 9.00, dureaza 3 ore. Absolvenții clasei a XII-a susțin in momentul editarii acestei știri proba la limba și literatura romana. In scurt timp va fi publicata și varianta…

- Centrul de Evaluare in Educație a publicat baremele aferente testelor de antrenament, setul 8, pentru Bacalaureat 2020. Liceenii au la dispoziție repere de autoevaluare pentru pregatirea la examen. Este ultimul set de teste/bareme pus la dispoziție de minister, inainte de examen. ”Avand in vedere faptul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului avertizeaza ca in Romania exista modele de masti aflate pe lista produselor periculoase, care nu trebuie puse in vanzare. Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, spune ca riscul de infectare cu noul coronavirus…

- A fost publicat setul 7 de teste de pregatire pentru Evaluare Naționala 2020. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva noi modele de subiecte la Romana și Matematica. Vezi celelalte teste publicate pana acum de minister: EVALUARE NAȚIONALA 2020: TOATE TESTELE de pregatire pentru examen și baremele. Ce trebuie…

- Mitropolitul Petru al Basarabiei spune intr-un mesaj transmis de Ziua Internaționala a Familiei ca parinții trebuie sa fie doua modele dumnezeiești pentru copiii lor: tatal sa acorde familiei aceeași dragoste și jertfelnicie pe care a aratat-o Hristos Bisericii Sale, iar femeia sa iși improprieze…

- In aceasta saptamana, Seat sarbatorește implinirea a 70 de ani de la inființarea companiei in data de 9 mai 1950. Fondat inițial ca Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo, constructorul a fost redenumit "Seat" in anii '90. Producția a inceput in 1953, cu 925 de angajați, pentru ca, in prezent,…