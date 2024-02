Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Renault a confirmat miercuri revenirea sa pe profit dupa mai multi ani dificili, in conditiile in care vanzarile au crescut gratie noilor modele, iar majorarile de preturi au permis grupului sa atinga o marja operationala record, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Compania care detine marcile…

- „Astazi, Renault Group anunța rezultate financiare record. Acestea sunt rezultatul unei extraordinare munci de echipa și reflecta succesul strategiei noastre, Renaulution. Fundamentele noastre financiare nu au fost niciodata mai puternice și nu ne vom opri aici. In 2024, vom beneficia de un numar fara…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…

- In anul calendaristic 2022, Lidl Romania a contribuit la bugetul de stat cu peste 1,8 miliarde de lei prin plata taxelor, impozitelor si contributiilor salariale si a facut investitii sociale in programe comunitare in valoare de 38 de milioane de lei. Totodata, in aceeasi perioada, Lidl Romania a inregistrat…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Anul acesta, sectorul turismului a inregistrat o creștere. Din ianuarie pina in octombrie, veniturile totale ale agențiilor de turism au crescut cu 27%, pina la 3,5 miliarde de lei. Este o cifra de 1,6 ori mai mare decit cea din anul 2019 "inainte de covid", cind industria abia ajungea la 2 miliarde.…

- Deși se plang ca este criza pe piața imobiliara, companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale au avut profituri combinate de peste 1 miliard de lei. Cifra de afaceri realizata de companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale a…