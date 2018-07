Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania care isi doresc sa studieze la o facultate din strainatate au posibilitatea de a face acest lucru gratis. In fiecare an, din tara noastra, pleaca in medie 14.000 de elevi pentru a-si cladi o cariera de succes.

- SUA, Franța, Marea Britanie, in total 38 de țari au cerut secretarului general al ONU Antonio Guterres sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, soarta regizorului ucrainean Oleg Sențov aflat in detenție in Rusia, scirie Deutsche Welle. Scrisoarea a fost semnata de reprezentanții tuturor celor…

- Daca nu ar canta o zi, nu ar putea trai, spune Artistul Emerit al R. Moldova, Ion Paladi, care, de cațiva ani, topește inimile romanilor de pe ambele maluri ale Prutului. Intr-un interviul pentru TIMPUL, el relateaza despre cum a reușit sa-și faca o cariera muzicala, cum a ajuns pe cele mai importante…

- Dialogul Aliantei Nord-Atlantice cu Rusia "exista, nu este grozav" dar este necesar, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, James Appathurai, adjunct al asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice si politica de securitate si reprezentantul special al secretarului general…

- Initiata de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronata de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, Noaptea Muzeelor are loc in noaptea dintre 19 si 20 mai. Este un eveniment european desfasurat la nivel international, aflat anul acesta la a 14-a...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a adresat joi cuvinte de lauda presedintelui american Donald Trump, pentru rolul sau in stimularea majorarii cheltuielilor de aparare de catre state membre ale NATO, printre aceste tari numarandu-se si Romania, informeaza vineri dpa, preia Agerpres.Stoltenberg…

- In fiecare an la 29 aprilie, se aniverseaza Ziua Veteranilor de Razboi. Cu acest prilej, in data de 27 aprilie, incepand cu ora 12.00, la sediul comandamentului Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", va avea loc o ceremonie militara de depuneri de coroane si jerbe de flori, la care sunt invitati…

- Experimentul social derulat in premiera in Europa, prin care guvernul finlandez ofera unui numar de 2000 de cetațeni un venit lunar gratis, fara prestarea vreunui tip de munca, va fi incheiat anul viitor.