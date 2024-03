Restaurantele, obligate prin lege să ofere gratis apă Restaurantele, barurile și cantinele vor fi obligate, prin lege, sa le ofere apa potabila clienților care vor cere asta. De asemenea, companiile de catering vor fi nevoite sa le puna la dispoziție apa celor care vin sa isi ridice comenzile. Proiectul de lege a primit vot favorabil in Camera deputaților, care este for decizional. Legea urmeaza sa ajunga la președintele țarii, pentru promulgare. Articolul Restaurantele, obligate prin lege sa ofere gratis apa apare prima data in Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

