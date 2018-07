Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Greater Manchester, situata in nordul Angliei, au fost evacuate in timp ce pompierii fac eforturi sa stinga un incendiu de vegetatie care se propaga de cateva zile pe fondul temperaturilor ridicate ce afecteaza regiunea Saddleworth Moor, informeaza Reuters.…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Facebook ii va intreba pe utilizatorii europeni in ce surse de stiri au incredere, pentru a decide daca sa extinda sau nu o schimbare in News Feed pe care a facut-o deja in Statele Unite in acest an, obiectivul fiind filtrarea informatiilor false, transmite Reuters. In ianuarie, directorul…

- Fortele pompierilor maramureseni se retrag din zona Borsa dupa o lupta de patru zile cu flacarile. In aceasta dimineata a fost executat un zbor de recunoastere de catre echipajul de pe elicopterul din cadrul IGAV. In urma zborului s-a constata faptul ca nu mai exista focare pe munte. In zona vor mai…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Cel putin 30 de locuinte au fost distruse complet si alte cateva zeci sunt amenintate de raurile de lava aduse la suprafata de vulcanul Kilauea, cel mai activ vulcan din arhipelagul Hawaii, intrat inca de joi in faza eruptiva, conform reprezentantilor protectiei civile din acest teritoriu american,…

- Presedintele Statelor Unite a extins pana la 1 iunie scutirea de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Extinderea a fost anunţată cu doar câteva ore înainte…

- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters. Firma condusa de Elon Musk…