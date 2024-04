Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a informat, joi, ca a fost confirmata suspiciunea de focar cu Norovirus la Colegiul National "C.D. Loga" din Timisoara, de unde zeci de elevi si cadre didactice au ajuns la spital.

- 19 județe din sud-estul, centrul și nordul țarii se vor afla sub portocaliu de vant puternic, cu rafale care vor depași și 120 km/h in zonele montane, de marți dimineața pana la ora 18:00, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Restul țarii se va afla sub cod galben de vant. *In afara zonelor…

- Atenționare de vant puternic pana vineri seara. Cod Galben in 15 județe din țara. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat atenționarile de vant puternic. Vineri, 29 martie, vor fi intensificari ale vantului, in cea mai mare parte a țarii. Informare meteorologica: vineri,…

- In multe județe, cei mai mulți elevi nu au reușit sa obțina medie de promovare la simularea examenului național de bacalaureat. Ministrul Educației, Ligia Deca, refuza sa faca publica ierarhizarea pe județe. Ministerul Educației (ME) deține toate datele privind procentele de promovare inregistrate,…

- Duminica, 11 februarie 2024, meteorologii au emis doua avertizari de Cod galben pentru numeroase județe din Romania. Descopera cum se schimba vremea in orele urmatoare și la ce ar trebui sa ne așteptam.

- Primul „League Meet” regional de robotica – concurs inscris pe lista olimpiadelor și concursurilor oficiale ale ministerului Educației – la care au participat cate șase echipe din Arad și Timișoara, precum și cate o echipa din Hunedoara, Petrila, Drobeta Turnu Severin și Moldova Noua – 16 echipe in…

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca in zonele montane din Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj este vant foarte puternic. Meteorologii au emis doua avertizari de tipul cod portocaliu valabile joi dimineața.

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei in zonele joase și ninsori la munte, valabila pana vineri dimineața in cea mai mare parte a țarii.