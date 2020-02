SURSE Mulți lideri din PSD vor anticipate în aceeaşi zi cu localele Discuții au fost la ședința CEx de luni a PSD ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu cele locale, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Desi nu sunt de acord cu alegerile anticipate, in intrunirea Comitetului Executiv, social-democratii au discutat si despre aceasta problema. Citește și: EXCLUSIV Document. Dupa episodul ‘Liftiera’, un nou scandal bubuie in Ministerul Muncii Membrii PSD au cerut in sedinta ca, daca vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate, acestea sa aiba loc in acelasi timp cu scrutinul de la locale. Printre cei care ar fi propus acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest.„Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”, a afirmat Ludovic…

- Liderii PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu sustin alegerile anticipate, desi in spatiul public spun fix pe dos. Conditia: Guvernul Orban sa organizeze anticipate simultan cu alegerile locale, astfel incat primarii PSD sa traga si lista de la parlamentare. Social-democratii vor…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, dupa sedinta CEX din Parlament, ca mai multi lideri ai partidului s-au exprimat in sedinta ca nu se tem de alegeri anticipate, ca formatiunea are un plan inclusiv pentru acest scenariu si ca are o singura „recomandare” pentru guvern, sa nu stabileasca…

- Mai mulți lideri PSD au militat luni, in ședința Comitetului Executiv (CEX), ca partidul sa fie de acord cu organizarea alegerilor parlamentare anticipate odata cu localele, au declarat pentru G4Media.ro surse social-democrate. De altfel, Paul Stanescu a fost primul care a dat acest semnal in week-end…

- Liderii PSD sunt, la ora transmiterii acestei știri, in plina ședința a Comitetului Executiv! Claudiu Manda, europarlamentar și președintele PSD Dolj, le-a transmis colegilor ca partidul ar trebui sa fie de acord cu alegerile anticipate pe care le doresc PNL și USR.Manda a spus ca PSD nu trebuie…

- Guvernul vrea ca alegerile anticipate și alegerile locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana, a declarat vicepremierul Raluca Turcan. „Alegerile anticipate nu sunt reglementate in detaliu. Va fi nevoie de reglementarea organizarii alegerilor anticipate. Daca ne…

- Conducerea interimara a PSD se reunește, luni, la sediul din Kiseleff, social-democrații urmand sa discute, intre altele, despre alegerile anticipate și despre moțiunea de cenzura pe care o vor depune impotriva Guvernului Orban, au relatat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.Printre subiectele…

- Liderii PSD se vor intruni, marți, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv, au declarat surse politice pentru Mediafax. Printre subiectele de discuție se numara strangerea de semnaturi pentru depunerea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Orban.