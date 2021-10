SURSE: Liberalii nu exclud refacerea coaliției! Surse din Partidul Național Liberal spun ca exista scenarii care ar putea fi convenabile pentru Florin Cițu care ar putea duce la refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. Deși dupa ce Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș drept candidat pentru poziția de premier, iar liderii PNL și UDMR i-au sfatuit pe USR-iști sa incerce formarea unei majoritați alaturi de cei cu care au votat moțiunea negocierile dintre Cioloș și Cițu ar putea produce surprize. Florin Cițu, Kelemen Hunor și Dacian Cioloș se intalnesc miercuri pentru a avea prima discuție fața in fața, dupa ce președintele l-a desemnat pe liderul USR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, se intalnește miercuri cu liderii PNL, UDMR și cel al minoritaților naționale pentru formarea unei majoritați și a noului Guvern, dar rezultatul este deja unul anunțat. Liberalii, care au avut mai multe reuniuni marți, sunt deciși sa nu-l susțina pe Cioloș. Secretarul…

- Liderii PNL, reuniti marti seara in sedinta Biroului Politic National (BPN), au discutat despre criza politica, fara a lua insa o decizie prin vot, au declarat surse participante la reuniune pentru News.ro. Potrivit acestora, la discutiile de miercuri cu Dacian Ciolos, liberalii vor pleca de la premisa…

- Liberalii au decis marți seara, în sedinta Biroului Politic National (BPN) ca nu îl susțin pe Dacian Cioloș pentru formarea Guvernului iar Florin Cîțu îi va transmite acestuia ca nu mai exista o coaliție, susțin surse liberla epentru HotNews.ro. Decizia BPN vine dupa deoua zile…

- Liberalii au discutat cel putin patru variante de propuneri pentru sefia Camerei Deputatilor in locul lui Ludovic Orban, au declarat surse din conducerea partidului pentru News.ro. Potrivit acestora, doua dintre variante ar fi Robert Sighiartau, fostul secretar general al PNL, sau Lucian Bode, actualul…

- Noua conducere a PNL se reunește marți în prima ședința a Biroului Executiv. Liberalii vor discuta strategia pentru urmatoarea perioada, ce vor face cu șefia Camerei Deputaților dar și cu funcțiile deținute de oamenii lui Ludovic Orban. Potrivit surselor HotNews.ro Florin Cîțu intenționeaza…

- Liberalii s-au razgandit in mai putin de o saptamana in privinta comisiei parlamentare de ancheta privind cresterea preturilor la energie si gaze, cerute de PSD, si au decis sa sustina initiativa social-democratilor, desi initial hotarasera sa voteze impotriva. Razgandirea PNL a intervenit in contextul…

- Florin Roman, atac „la baioneta” fața de Ludovic Orban: „A dat toate ministerele importante USR-ului. Era in stare sa le dea tot” Florin Roman, atac „la baioneta” fața de Ludovic Orban: „A dat toate ministerele importante USR-ului. Era in stare sa le dea tot” Deputatul PNL, Florin Roman, invitat la…

- Liberalii s-au reunit in ședința Biroului Politic Național, dar pentru ca aceasta a fost convocata de premierul Florin Cițu și echipa sa, nu este o ședința tocmai pe placul liderului PNL, Ludovic Orban. Tocmai de aceea, Ludovic Orban a refuzat sa-i dea cuvantul liderului deputaților PNL, Florin…