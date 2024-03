Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ben-Oni Ardelean revine in PNL. „Partidul Național Liberal va avea intotdeauna porțile deschise pentru toți oamenii de buna credința, cu o cariera profesionala respectabila și o contribuție semnificativa in domeniul lor de activitate”, transmit liberalii. „Partidul Național Liberal va avea…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania a beneficiat luni de o suma impresionanta de 642 de milioane de euro de la Comisia Europeana. Aceasta finanțare excepționala este destinata Programului Tranziție Justa in cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru…

- Posta Romana se afla, la ora actuala, sub controlul unei echipe care, ca provenienta politica, vine dintr-o structura creata din „spuma marii”, in timp ce evolutia veniturilor din exploatare si a rezultatului brut in termen reali arata, fara echivoc, o degradare continua a situatiei financiare a companiei,…

- Kelemen Hunor, ramas in afara coaliției de guvernare , ințeapa subtil PSD și PNL in chestiunea impozitarea concediilor medicale. Kelemen Hunor, liderul UDMR , a ironizat actuala coaliție guvernamentala, care invoca mereu stabilitatea atunci cand este criticata, in contextul masurilor contestate, printre…

- Crin Antonescu a reaparut in spațiul public dand sfaturi și emițand pareri despre PNL, Nicolae Ciuca, Eduard Hellvig și alegeri. Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL), a abordat intr-un interviu acordat in direct la Digi24 tema evoluției și perspectivei partidului in politica…

- ✅A devenit o tradiție organizarea de catre liberalii valceni a unor manifestari omagiale fostului prim-ministru și președinte liberal, I.G. Duca, in ziua de 29 decembrie la Urșani-Horezu (ziua in care, in 1933, a fost asasinat de catre legionari). ↗️ Ion Gheorghe Duca (n. 20 decembrie 1879, Bucuresti…