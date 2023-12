Surprizele vremii: Frig la câmpie și soare la munte, în weekend Vremea ne face surprize in aceasta perioada a anului. Astfel, in acest final de saptamana, vom avea parte de o inversiune termica, anunța meteorologii, care se va caracteriza prin frig și ceața la campie, in timp ce la munte va fi soare și cald. Meteorologul ANM Mihai Huștiu spune ca „la Sinaia Cota 2000, temperaturile vor fi mai ridicate chiar decat in București”, cu adevarat neobișnuit pentru aceasta, perioada. „Vorbim de o inversiune termica la acest final de saptamana. Practic, lucrurile s-au liniștit, a nins, nu mai avem precipitații, avem o vreme stabila, pentru ca presiunea atmosferica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele urmatoare, vremea ne face o surpriza și ne vom confrunta cu o inversiune termica, anunța meteorologii. Astfel, la campie va fi frig, ceața, iar la munte va fi soare și cald, potrivit meteorologului ANM Mihai Huștiu. „La Sinaia Cota 2000, temperaturile vor fi mai ridicate chiar decat in București”,…

- „Vorbim de o inversiune termica la acest final de saptamana. Practic, lucrurile s-au liniștit, a nins, nu mai avem precipitații, avem o vreme stabila, pentru ca presiunea atmosferica a crescut. Atunci cand crește presiunea, nu mai sunt precipitații, se liniștesc lucrurile. Deasupra țarii noastre s-a…

- Dupa ninsorile din ultimele zile, vremea devine stabila in acest sfarșit de saptamana, cand, in Romania, va aparea fenomenul de inversiune termica, a declarat meteorologul Mihai Huștiu, de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), la Digi 24.Inversiunea termica inseamna ca in zona montana se…

- In zilele urmatoare, vremea ne face o surpriza și ne vom confrunta cu o inversiune termica, anunța meteorologii. Astfel, la campie va fi frig, ceața, iar la munte va fi soare și cald, potrivit meteorologului ANM Mihai Huștiu. „La Sinaia Cota 2000, temperaturile vor fi mai ridicate chiar decat in București”,…

- Astazi, vremea se va raci in toata tara, mai accentuat insa in sud si sud-est. Cerul va fi mai mult noros si vor fi precipitatii in jumatatea de sud-est (unde se vor acumula cantitati de apa insemnate, local de 20...25 l/mp) si pe arii restranse in restul tarii. In regiunile sudice si sud-estice vor…

- Astazi, valorile de temperatura se vor situa peste mediile multianuale, astfel temperaturile maxime se vor incadra in general intre 7 și 17 grade. Cerul va avea innorari și mai ales seara ploile se vor extinde in jumatatea de vest a țarii. La munte precipitațiile vor fi mixte.Vantul va sufla slab și…

- Astazi, cerul se va innora treptat dinspre vestul-sud-vestul țarii, iar ploile se vor extinde și vor cuprinde jumatatea sud-vestica a teritoriului, iar incepand din orele serii și celelalte regiuni. Pe arii restranse se vor acumula cantitați de precipitații mai insemnate, peste 15...20l/mp, iar la munte,…

- La inaugurarea noului sediu al Judecatoriei Slatina, Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a afirmat, marți, ca prin intermediul aplicației informatice ECRIS 5 se va renunța la utilizarea dosarelor fizice. „Ministerul Justitiei deruleaza un proiect care se cheama ECRIS 5, un proiect finantat in principal…