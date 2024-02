Se întorc ninsorile! Avertizarea meteorologilor pentru luna martie Meteorologii au adus prognoza pentru luna martie, iar veștile nu sunt tocmai bune, decat pentru impatimiții de sporturi de iarna, deoarece se anunța ninsori! Se intorc ninsorile! Chiar daca vremea din ultimele zile ne-a facut sa credem ca iarna este dusa, mai ales dupa ce s-au inregistrat temperaturi de 22 de grade Celsius și unii romani au renunțat la geci, meteorologii ne contrazic. Se intorc ninsorile, la munte Deși luna februarie ar putea fi cea mai calda de cand se fac masuratori, iata ca specialiștii ANM au anunțat ca in luna martie vremea va schimba din nou foaia și ne putem aștepta la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

