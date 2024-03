Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului internațional de muzica „Marțișor” vine cu mai multe noutați, a anunțat ministrul Culturii, Sergiu Prodan in cadrul unei conferințe de presa organizata in aceasta dimineața. Spectacolele din cadrul festivalului vor ajunge in toate raioanele Republicii Moldova. In luna…

- Maine, 17 februarie, va avea loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului de umplut carnați, organizat de catre Petry la locația Petry Estate Winery din Calimanești, gazduit de Miska Kakasi. Pe langa celebrul concurs de umplut carnați, festivalul va cuprinde o sumedenie de activitați distractive pentru cei…

- „ Asociatia Art-Mestesugurile Prutului ” Iasi, in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi; Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”- Iași; Asociația Societaților Imobiliare din Moldova (ASIM); Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare”-Iași; Palatul Copiilor- Iași;…

- În aceast conjuncie a anotimpurilor v propunem un eveniment sonor care împletete armonios vocile i sunetele pianului asemenea celor dou fire subtile ale unui mrior.La fel de captivante vor fi i partiturile interpretate de cei trei soliti de excepie soprana Cristina Goncearova artist a Oper...

- A șasea ediție a Festivalului – Concurs Gelu Stan, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, a intrat in linie dreapta. In prima etapa, sunt așteptați sa se inscrie tineri interpreți de folclor din toata țara.

- Campania guvernamentala „Hai acasa de Craciun” a continuat, astazi, la Cimișlia. Cu un program de excepție au evoluat Capela Corala Academica „Doina” și Orchestra Simfonica a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Prezent la eveniment, impreuna cu ministrul Culturii, Sergiu Prodan, prim-ministrul…

- Echipați cu voie buna și cu multe daruri, polițiștii de frontiera au creat feeria Craciunului pentru cei mici chiar la trecerea frontierei, transmite Noi.md. Surprizele au fost pregatite pentru micuții sosiți in R.Moldova, astazi cu primele rute.

- Pentru al doilea an, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a susținut, in calitate de partener, concerul extraordinar „Iarna Magica”, organizat de compania Lanto Communication, pe scena Ateneului din Capitala. In debutul sarbatorilor de iarna, Orchestra Camerata Regala, sub bagheta…